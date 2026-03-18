Ски-альпинист Филиппов: есть планы зайти на Эверест и съехать оттуда на лыжах

Ски-альпинист Филиппов: есть планы зайти на Эверест и съехать оттуда на лыжах
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о желании покорить Эверест и К-2. Он отметил, что хочет реализовать задуманное через 5-10 лет.

— Нет ли у вас планов совершать восхождения — на Эльбрус или Эверест?
— Есть. Хотя тот же Эверест стал немного попсовым, коммерческим.

— Лучше К2?
— И туда, и туда. Всё равно Эверест, хоть он и такой попсовый, это самая высшая точка мира, хочется на ней побыть. И поэтому есть планы зайти туда без кислорода, может быть, даже рекорд поставить. Посмотрим, как мне зайдёт эта высота. И обязательно съехать на лыжах, что с Эвереста, что с К2. Там проблема в том, что всё быстро тает. Надеюсь, к тому времени, как я захочу это сделать, снег ещё будет.

— А это ваши ближайшие планы?
— Думаю, лет через 5-10, — приводит слова Филиппова ТАСС.

