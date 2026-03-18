Савелий Коростелёв побывал на Московской неделе моды

Российский лыжник, призёр этапа Кубка мира Савелий Коростелёв посетил Московскую неделю моды. Спортсмен поделился фотографией с данного мероприятия со своими подписчиками.

«Москоу фэшн вик. Moskovskaya nedelya modi», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Коростелёв в сезоне-2025/2026 дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам. Он также взял первую медаль, став бронзовым призёром в разделке на 10 км классическим стилем в Лахти (Финляндия). В скиатлоне на Олимпиаде-2026 россиянин стал четвёртым, а в марафоне на 50 км занял пятое место. Лыжник также был в топ-6 на этапах в Валь-ди-Фьемме (Италия), Оберхофе (Германия) и Фалуне (Швеция).