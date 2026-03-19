«Я надеюсь на два звонка». Хедегарт — о выборе между биатлоном и лыжами на будущее

«Я надеюсь на два звонка». Хедегарт — о выборе между биатлоном и лыжами на будущее
Бывший норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт, ныне выступающий в лыжных гонках, рассказал, как будет принимать решение, в каком из двух видов спорта продолжит карьеру.

«Я надеюсь на два звонка. Но сначала нужно немного пролоббировать. Если меня спросят о месте в биатлонной сборной, о чём уже немного писали, – о дополнительном месте как седьмому спортсмену – это мечта.

Если нет, то, возможно, склонюсь к лыжным гонкам. Посмотрим, в какую команду я попаду, но я верю, что после такого сезона могу оказаться в сборной в одном из этих видов спорта.

Я был на связи с Йоханнесом Бё, посмотрим, сколько у него на самом деле влияния. У него был прямой контакт с Союзом биатлонистов Норвегии. Он немного занимается лоббированием», — приводит слова Хедегарта VG.

Экс-биатлонист перешёл в лыжи и легко обыгрывает самого Клебо! Чудеса от Эйнара Хедегарта
