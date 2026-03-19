Стало известно, какие призовые заработал Савелий Коростелёв на Кубке мира — 2025/2026

Стало известно, какие призовые заработал Савелий Коростелёв на Кубке мира — 2025/2026
Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв заработал за дебютный сезон на Кубке мира € 33 550 (около 3,1 млн рублей).

Отметим, что наибольшие призовые россиянин получил за восьмое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ, — € 12 тыс. На € 7 тыс. Савелий увеличил свою сумму за счёт подиума (третьего места) в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти.

Выступление Савелия Коростелёва на Кубке мира – 2025/2026

Третий этап, Давос (Швейцария):
спринт свободным стилем, квалификация — 52-е место;
гонка на 10 км свободным стилем — 25-е.

Четвёртый этап, Тоблах (Италия):
спринт свободным стилем, квалификация — 49-е;
гонка на 10 км классическим стилем — девятое;
масс-старт на 5 км свободным стилем — 64-е;
гонка преследования на 15 км классическим стилем — 12-е.

Пятый этап, Валь-ди-Фьемме (Италия):
спринт классическим стилем, квалификация — 31-е;
масс-старт на 10 км свободным стилем — четвёртое.

Шестой этап, Оберхоф (Германия):
гонка на 10 км классическим стилем — пятое.

Седьмой этап, Гомс (Швейцария):
спринт классическим стилем, квалификация — 26-е;
спринт классическим стилем, первый забег в четвертьфинале — третий.
масс-старт на 20 км классическим стилем — восьмое.

Восьмой этап, Фалун (Швеция):
спринт свободным стилем, квалификация — 50-е;
скиатлон 2х10 км — четвёртое.

Девятый этап, Лахти (Финляндия):
гонка на 10 км классическим стилем — третье.

11-й этап, Осло (Норвегия):
марафон на 50 км свободным стилем — 10-е.

Отметим, что Коростелёв пропустит финальный, 12-й этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Интересно, что сумма призовых текущего лидера соревнований норвежца Йоханнеса Клебо составляет почти € 263 тыс. Она не итоговая, так как Клебо выступит в США.

