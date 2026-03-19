Стало известно, какие призовые заработала Дарья Непряева на Кубке мира — 2025/2026

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева за дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).

Выступления Дарьи Непряевой на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026

Третий этап, Давос (Швейцария):

спринт свободным стилем, квалификация — 39-е место;

гонка на 10 км свободным стилем — 20-е.

Четвёртый этап, Тоблах (Италия):

спринт свободным стилем, квалификация — 34-е;

гонка на 10 км классическим стилем — 27-е;

масс-старт на 5 км свободным стилем — восьмое;

гонка преследования на 15 км классическим стилем — 16-е.

Пятый этап, Валь-ди-Фьемме (Италия):

спринт классическим стилем, квалификация — 41-е;

масс-старт на 10 км свободным стилем — шестое.

Шестой этап, Оберхоф (Германия):

гонка на 10 км классическим стилем — 16-е.

Седьмой этап, Гомс (Швейцария):

спринт классическим стилем, квалификация — 29-е;

спринт классическим стилем, второй забег в четвертьфинале — пятое;

масс-старт на 20 км классическим стилем — восьмое.

Восьмой этап, Фалун (Швеция):

спринт свободным стилем, квалификация — 29-е;

спринт свободным стилем, первый забег в четвертьфинале — пятое;

скиатлон 2х10 км — пятое.

Девятый этап, Лахти (Финляндия):

гонка на 10 км классическим стилем — четвёртое.

11-й этап, Осло (Норвегия):

марафон на 50 км свободным стилем — 17-е.

Отметим, что Непряева пропустит финальный, 12-й этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Интересно, что сумма призовых текущего лидера соревнований американки Джессики Диггинс составляет чуть более € 185 тыс. Она не итоговая, так как Диггинс выступит в США.