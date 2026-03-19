Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Лыжи Новости

«Пар, на печи полежал». Савелий Коростелёв показал, как отдыхает в Москве

«Пар, на печи полежал». Савелий Коростелёв показал, как отдыхает в Москве
Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв показал, как проводит свой отдых после возвращения с Кубка мира – 2025/2026. Коростелёв посетил спа-комплекс во дворце тенниса «Лужники» в Москве.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

«H2O и пар, на печи полежал», — подписал новый пост Коростелёв.

Коростелёв пропустит финальный, 12-й этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). В дебютном для себя сезоне на КМ Савелий завоевал свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).

Коростелёв также в текущем сезоне выступил на Олимпиаде-2026, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх).

Материалы по теме
Непряева и Коростелёв поучаствовали в королевском марафоне. Но за медали не боролись
Непряева и Коростелёв поучаствовали в королевском марафоне. Но за медали не боролись
