Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 марта, в Лейк-Плэсиде (США) стартует заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. В рамках первого соревновательного дня пройдёт женская гонка дистанцией 10 км с раздельным стартом классическим стилем. В России разделку можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также следить за развитием событий можно в матч-центре «Чемпионата».

Российская лыжница Дарья Непряева, в текущем сезоне выступавшая на этапах Кубка мира в нейтральном статусе, не примет участия в разделке классикой в Лейк-Плэсиде.

Олимпийская чемпионка 2018 года из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Осло (Норвегия).