Свищёв заявил, что является кандидатом на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что является одним из кандидатов на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта.

«Это выборная позиция. Выбирать будут президенты федераций лыжных видов спорта. Сейчас вопрос про ассоциацию. Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла. У нас несколько кандидатов, в том числе я. Что решат президенты федераций, будет видно. Они все у нас люди заслуженные и авторитетные, это их мнение. Кандидатов несколько, считаю, что будет принято коллегиальное решение», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Ранее о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) в интервью «Чемпионату» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

