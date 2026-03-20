Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

На Сахалине при содействии «Роснефти» прошла одна из крупнейших лыжных гонок в регионе

Троицкий лыжный марафон
Комментарии

В XXXIII Троицком лыжном марафоне приняли участие почти 1000 лыжников из Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока. Соревнования состоялись при поддержке «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочернее предприятие НК «Роснефть»).

В этом году марафон стал частью престижной всероссийской серии гонок RussiaLoppet. На проходящую через живописные места, в том числе по побережью Охотского моря, трассу вышли как любители, так и профессионалы. Дистанция характерна разнообразным рельефом. Стартовая поляна расположена в селе Троицком, откуда открывается панорамный вид на горный хребет, протянувшийся вдоль Сусанайской долины.

Дистанции забега варьировались от 200 метров до 50 км и рассчитаны на спортсменов разного уровня подготовки и возраста. На трассах в 25 и 50 км в выносливости состязались свыше 200 атлетов. Также на марафоне были созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья — они могли преодолеть дистанцию в 1 и 2 км.

Поддержка массового и профессионального спорта — важное направление социальной политики «Роснефти». Компания организует различные соревнования в регионах присутствия и направляет средства на строительство спортивных объектов.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android