Йоханнес Клебо пропустит спринт в финале Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо будет участвовать в гонке на 10 км в пятницу и на 20 км – в воскресенье в Лейк-Плэсиде. Об этом сообщает TV2 cо ссылкой на тренера сборной Норвегии Арильда Монсена. Цель — обеспечить себе новый «Хрустальный глобус». Спринт олимпийский чемпион пропустит.

Клебо отправился на соревнования в США с задержкой после травмы головы, полученной во время спринта в Драммене. При отъезде в среду, 18 марта, было объявлено, что он примет решение о том, в каких забегах будет участвовать, только по прибытии в США.

Теперь решение принято. Клебо пропускает последний в сезоне спринтерский забег, чтобы быть в наилучшей форме для двух дистанционных гонок в финале Кубка мира.

У него есть веские причины для такого выбора. 29-летний спортсмен уже обеспечил себе очередной общий зачёт и выиграл спринтерский кубок. Кубок по дистанционным гонкам Клебо ещё не завоевал — осталось провести два забега.