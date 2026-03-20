Никита Филиппов сообщил, что ему дали визу для поездки на два этапа Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что поедет на шестой и седьмой этапы Кубка мира в Валь-Мартелло (Италия) и в Сан-Висенте (Франция). Он получил визу и прилетит менее чем за 24 часа до спринта в Италии. При этом спортсмен отметил, что у него до сих пор нет необходимых документов для поездки на финал турнира в Виллар-сюр-Оллон (Швейцария).

«Дали визу всего на восемь дней. Приедем менее чем за сутки до старта [этапа] Кубка мира (22 марта гонка). Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах.

Восемь дней хватит ровно на два этапа Кубка мира. И будем надеться, что дадут ещё одну визу на финал Кубка мира в Швейцарии (4 апреля)», — написал Филиппов в своём телеграм-канале.