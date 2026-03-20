Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде, Диггинс — пятая
Поделиться
Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. На 1,4 секунды от неё отстала серебряный призёр Фрида Карлссон. Третье место с отставанием 22,1 заняла Хейди Венг (Норвегия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. 10 км. Классический стиль.
20 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Гонка на 10 км классическим стилем:
1. Линн Сван (Швеция) — 29.04,4.
2. Фрида Карлссон (Швеция) +1,4.
3. Хейди Венг (Норвегия) +22,1.
4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +39,0.
5. Джессика Диггинс (США) + 32,5.
6. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +53,1
Отметим, российские лыжники в этих соревнованиях не принимают участия. Они закончили свой международный сезон.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
22:12
-
21:13
-
21:03
-
19:25
-
18:28
-
12:54
-
12:00
-
11:21
-
11:00
- 19 марта 2026
-
18:58
-
18:08
-
17:45
-
13:35
-
09:42
- 18 марта 2026
-
21:51
-
21:39
-
21:08
-
20:31
-
19:10
-
18:41
-
17:55
-
17:30
-
16:02
-
15:54
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:35
-
11:07
-
00:37
- 17 марта 2026
-
21:54
-
21:29
-
21:10
-
18:12
-
17:58