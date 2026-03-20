Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде, Диггинс — пятая

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. На 1,4 секунды от неё отстала серебряный призёр Фрида Карлссон. Третье место с отставанием 22,1 заняла Хейди Венг (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Гонка на 10 км классическим стилем:

1. Линн Сван (Швеция) — 29.04,4.

2. Фрида Карлссон (Швеция) +1,4.

3. Хейди Венг (Норвегия) +22,1.

4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +39,0.

5. Джессика Диггинс (США) + 32,5.

6. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +53,1

Отметим, российские лыжники в этих соревнованиях не принимают участия. Они закончили свой международный сезон.