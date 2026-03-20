Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде, Диггинс — пятая

Линн Сван
Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. На 1,4 секунды от неё отстала серебряный призёр Фрида Карлссон. Третье место с отставанием 22,1 заняла Хейди Венг (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. 10 км. Классический стиль.
20 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
1
Линн Сван
Швеция
29:04.4
2
Фрида Карлссон
Швеция
+1.4
3
Хейди Венг
Норвегия
+22.1

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Гонка на 10 км классическим стилем:

1. Линн Сван (Швеция) — 29.04,4.
2. Фрида Карлссон (Швеция) +1,4.
3. Хейди Венг (Норвегия) +22,1.
4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +39,0.
5. Джессика Диггинс (США) + 32,5.
6. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +53,1

Отметим, российские лыжники в этих соревнованиях не принимают участия. Они закончили свой международный сезон.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Никита Филиппов сообщил, что ему дали визу для поездки на два этапа Кубка мира
