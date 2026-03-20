Джессика Диггинс в четвёртый раз выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Американская лыжница, олимпийская чемпионка — 2018 Джессика Диггинс стала первой в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Она досрочно выиграла трофей сегодня, 20 марта, после разделки на 10 км классикой. В этой гонке американка заняла пятое место.

Диггинс в сезоне-2025/2026 взяла 10 медалей, среди которых четыре — золотые. Ранее американская спортсменка уже побеждала в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Теперь она стала четырёхкратной победительницей тотала КМ: в сезоне-2020/2021, сезоне-2023/2024, сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026.

Ранее Джессика Диггинс сообщила, что проводит последние гонки в своей карьере.