Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джессика Диггинс в четвёртый раз выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Джессика Диггинс
Американская лыжница, олимпийская чемпионка — 2018 Джессика Диггинс стала первой в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Она досрочно выиграла трофей сегодня, 20 марта, после разделки на 10 км классикой. В этой гонке американка заняла пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. 10 км. Классический стиль.
20 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
1
Линн Сван
Швеция
29:04.4
2
Фрида Карлссон
Швеция
+1.4
3
Хейди Венг
Норвегия
+22.1

Диггинс в сезоне-2025/2026 взяла 10 медалей, среди которых четыре — золотые. Ранее американская спортсменка уже побеждала в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Теперь она стала четырёхкратной победительницей тотала КМ: в сезоне-2020/2021, сезоне-2023/2024, сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026.

Ранее Джессика Диггинс сообщила, что проводит последние гонки в своей карьере.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
