Титулованная американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. Ранее она досрочно забрала и общий зачёт, причём в четвёртый раз за свою карьеру.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 20 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1285 очко.

2. Моа Илар (Швеция) – 1019.

3. Хейди Венг (Норвегия) — 931.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 884.

5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 748.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 691.

7. Астрид Слинн (Норвегия) — 658.

8. Кристине Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 621.

9. Майя Дальквист (Швеция) — 611.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 582.

...

16 (14). Дарья Непряева (Россия) — 495.