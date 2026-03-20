Главная Лыжи Новости

Джессика Диггинс одержала победу в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026

Джессика Диггинс одержала победу в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026
Джессика Диггинс
Титулованная американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. Ранее она досрочно забрала и общий зачёт, причём в четвёртый раз за свою карьеру.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 20 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1285 очко.
2. Моа Илар (Швеция) – 1019.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 931.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 884.
5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 748.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 691.
7. Астрид Слинн (Норвегия) — 658.
8. Кристине Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 621.
9. Майя Дальквист (Швеция) — 611.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 582.
...
16 (14). Дарья Непряева (Россия) — 495.

