Клебо выиграл золото в разделке на 10 км на этапе Кубка мира после сотрясения мозга

Многократный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал первым в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Он привёз 14,7 секунды ставшему вторым Андреасу Рее. Тройку сильнейших замкнул Маттис Стенсхаген (Норвегия), который проиграл 24,0.

Отметим, это первое выступление Клебо после полученного сотрясения мозга в Драммене.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Гонка на 10 км классическим стилем, мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 26.44,5.

2. Андреас Рее (Норвегия) +14,7.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +24,0.

4. Харальд Амундсен (Норвегия) +24,7.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 38,4.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) +39,1.

Отметим, российские лыжники в этих соревнованиях не принимают участия. Они закончили свой международный сезон.