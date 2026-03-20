Главная Лыжи Новости

Клебо выиграл золото в разделке на 10 км на этапе Кубка мира после сотрясения мозга

Клебо выиграл золото в разделке на 10 км на этапе Кубка мира после сотрясения мозга
Йоханнес Клебо
Многократный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал первым в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Он привёз 14,7 секунды ставшему вторым Андреасу Рее. Тройку сильнейших замкнул Маттис Стенсхаген (Норвегия), который проиграл 24,0.

Отметим, это первое выступление Клебо после полученного сотрясения мозга в Драммене.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
20 марта 2026, пятница. 22:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
26:44.5
2
Андреас Рее
Норвегия
+14.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+24.0

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Гонка на 10 км классическим стилем, мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 26.44,5.
2. Андреас Рее (Норвегия) +14,7.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +24,0.
4. Харальд Амундсен (Норвегия) +24,7.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 38,4.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) +39,1.

Отметим, российские лыжники в этих соревнованиях не принимают участия. Они закончили свой международный сезон.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Линн Сван одержала победу в разделке на 10 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде, Диггинс — пятая
