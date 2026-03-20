Клебо выиграл золото в разделке на 10 км на этапе Кубка мира после сотрясения мозга

Многократный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал первым в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Он привёз 14,7 секунды ставшему вторым Андреасу Рее. Тройку сильнейших замкнул Маттис Стенсхаген (Норвегия), который проиграл 24,0.
Отметим, это первое выступление Клебо после полученного сотрясения мозга в Драммене.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Гонка на 10 км классическим стилем, мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 26.44,5.
2. Андреас Рее (Норвегия) +14,7.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +24,0.
4. Харальд Амундсен (Норвегия) +24,7.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 38,4.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) +39,1.
Отметим, российские лыжники в этих соревнованиях не принимают участия. Они закончили свой международный сезон.