«Это безумие!» Легрейд — о четвёртой победе подряд и «Малом хрустальном глобусе»

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в мужском спринте на 10 км в Хольменколлене (Осло). Эта победа стала для спортсмена четвёртой индивидуальной подряд.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
20 марта 2026, пятница. 18:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:21.4
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.9
3
Эрик Перро
Франция
+4.6

«Вау, столько рекордов! Это потрясающе. Я просто думаю об одной гонке за раз, об одном дне за раз. Сегодня я просто хотел выложиться на полную. Здесь моя семья и друзья, и это первая гонка уикенда. Не ожидал, что получится так хорошо. Это безумие!» — приводит слова Легрейда Biathlonworld.

Легрейд также отметил, что ранее считал завоевание «Глобуса» маловероятным:

«Я думал об этом вчера — это единственный «Глобус», которого у меня ещё нет, — но отрыв в очках казался слишком большим. Просто хотел хорошо выступить. После ошибки на лёжке сегодня я думал, что буду бороться за хорошее место в пасьюте. Похоже, кто‑то там наверху мне помогает, так что… спасибо!»

Серия успешных выступлений Легрейда охватывает уже шесть соревнований подряд — в их число вошли эстафета в Контиолахти и одиночная смешанная эстафета в Отепя. В общей сложности биатлонист поднимается на пьедестал уже 12 стартов кряду.

Успех в Осло принёс норвежцу первый «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка мира — шестой дисциплинарный «Глобус» в карьере (по одному в каждой из четырёх дисциплин). В итоговом зачёте спринта Легрейд разделил первую строчку со шведом Себастианом Самуэльссоном. Победителя определили по дополнительным показателям: на счету норвежца две победы, тогда как у его соперника — одна.

