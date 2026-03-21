Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо стал лидером, Коростелёв — девятый

Йоханнес Клебо
11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вновь вышел в лидеры дистанционного зачёта Кубка мира — 2025/2026. Россиянин Савелий Коростелёв опустился на девятое место из-за отсутствия на заключительном этапе в Лейк-Плэсиде (США).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины (по состоянию на 20 марта):

1 (2). Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1036 очков.
2 (1). Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1024.
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 914.
4. Андреас Рее (Норвегия) — 883.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 825.
6. Элиа Барп (Италия) — 691.
7 (8). Эмиль Иверсен (Норвегия) — 606.
8 (10). Федерико Пеллегрино (Италия) — 566.
9 (7). Савелий Коростелёв (Россия) — 541.
10. Уго Лапалус (Франция) — 529.

