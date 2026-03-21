Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо стал лидером, Коростелёв — девятый

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вновь вышел в лидеры дистанционного зачёта Кубка мира — 2025/2026. Россиянин Савелий Коростелёв опустился на девятое место из-за отсутствия на заключительном этапе в Лейк-Плэсиде (США).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины (по состоянию на 20 марта):

1 (2). Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1036 очков.

2 (1). Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1024.

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 914.

4. Андреас Рее (Норвегия) — 883.

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 825.

6. Элиа Барп (Италия) — 691.

7 (8). Эмиль Иверсен (Норвегия) — 606.

8 (10). Федерико Пеллегрино (Италия) — 566.

9 (7). Савелий Коростелёв (Россия) — 541.

10. Уго Лапалус (Франция) — 529.