Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — первый, а Пеллегрино идёт третьим

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо занимает первое место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по итогам этапа в Осло. Россиянин Савелий Коростелёв стал 12-м, а итальянец Федерико Пеллегрино идёт третьим.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 20 марта):
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2171 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1651.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1275.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1202.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1113.
6. Гус Шумахер (США) — 1021.
7. Андреас Рее (Норвегия) — 1021.
8. Элиа Барп (Италия) — 982.
9. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 914.
10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 846.
...
12. Савелий Коростелёв (Россия) — 800.