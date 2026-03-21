Лыжные гонки, Кубок мира: во сколько начало женского спринта в Лейк-Плэсиде, где смотреть

Сегодня, 21 марта, в Лейк-Плэсиде (США) в рамках Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам состоится женская спринтерская гонка свободным ходом. Начало квалификации – 17:30 мск, четвертьфиналы стартуют в 20:00 мск. Трансляцию соревнований в России осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Ранее американка Джессика Диггинс досрочно стала победительницей общего зачёта Кубка мира – 2025/2026. Перед спринтом в Лейк-Плэсиде в её активе 2155 очков, на второй позиции находится шведка Моа Илар (1802 очка). Россиянка Дарья Непряева не принимает участие в соревнованиях на этапе в Лейк-Плэсиде, она занимает 19-ю позицию (761 очко) в общем зачёте.

Все новости RSS

