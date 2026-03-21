Лыжные гонки, Кубок мира: во сколько начало мужского спринта в Лейк-Плэсиде, где смотреть

Сегодня, 21 марта, в Лейк-Плэсиде (США) в рамках Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам состоится мужская спринтерская гонка свободным ходом. Начало квалификации – 18:05 мск, четвертьфиналы стартуют в 20:30 мск. Трансляцию соревнований в России осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо досрочно стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2025/2026. В активе норвежца 2171 очко, он не примет участие в спринтерской гонке в Лейк-Плэсиде. Российский лыжник Савелий Коростелёв не принимает участие в соревнованиях на этапе в Лейк-Плэсиде, он занимает 12-ю позицию (800 очков) в общем зачёте.