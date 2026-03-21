Савелий Коростелёв назвал ошибку, из-за которой занял 4-е место в скиатлоне на Олимпиаде

Савелий Коростелёв назвал ошибку, из-за которой занял 4-е место в скиатлоне на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший четвёртое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026, назвал ошибку, из-за которой не смог выиграть медаль.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

– Конечно, хотелось уехать с Олимпиады с медалью. Это то, за чем я туда ехал. Понимание, что я могу бороться за медаль, случилось, наверное, за пять-шесть километров до финиша. Понимание, что всё, вроде как, группа будет вот такой, какая она есть, мы останемся, доедем до финиша и будем уже на финише разбираться. Не всё получилось, но было близко.

– Что пошло не так?
– Я занял неверную позицию перед спуском. А чтобы это сделать, нужно было ещё раньше удержать свою. Там был момент, когда я шёл где-то вторым-третьим. И ребята потратили лишние силы, которых и так не было, а я подумал: «Попробую сэкономить их в финишной части», — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
