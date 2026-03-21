Коростелёв: ехать на Олимпиаду не за медалью очень странно, поэтому у меня остался осадок

Российский лыжник Савелий Коростелёв подвёл итоги выступления на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, признав, что остался недоволен тем фактом, что ему не удалось завоевать медаль.

«Ехать на Олимпиаду не за медалью очень странно (смеётся), учитывая все условия, в которых мы были, весь тот путь, который мы проделали. Как это было на самом деле всё сложно в какой-то период. Но, к сожалению, медалей всего три на одну гонку.

Не всё, конечно, получилось, осадок остался. Сейчас всё проанализируем по итогам сезона, и уже этот осадок нужно переквалифицировать в мотивацию. И уже на следующие четыре года вперёд!» – сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

22-летний Коростелёв на Олимпиаде-2026 в Италии выступил в скиатлоне, спринтерских соревнованиях, гонке с раздельного старта и марафона на 50 км. Лучшим результатом для россиянина стало четвёртое место в скиатлоне.