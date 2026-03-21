Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв: ехать на Олимпиаду не за медалью очень странно, поэтому у меня остался осадок

Коростелёв: ехать на Олимпиаду не за медалью очень странно, поэтому у меня остался осадок
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв подвёл итоги выступления на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, признав, что остался недоволен тем фактом, что ему не удалось завоевать медаль.

«Ехать на Олимпиаду не за медалью очень странно (смеётся), учитывая все условия, в которых мы были, весь тот путь, который мы проделали. Как это было на самом деле всё сложно в какой-то период. Но, к сожалению, медалей всего три на одну гонку.

Не всё, конечно, получилось, осадок остался. Сейчас всё проанализируем по итогам сезона, и уже этот осадок нужно переквалифицировать в мотивацию. И уже на следующие четыре года вперёд!» – сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

22-летний Коростелёв на Олимпиаде-2026 в Италии выступил в скиатлоне, спринтерских соревнованиях, гонке с раздельного старта и марафона на 50 км. Лучшим результатом для россиянина стало четвёртое место в скиатлоне.

Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android