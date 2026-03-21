Главная Лыжи Новости

Коростелёв: мы тренируемся не меньше норвежцев. Я должен был адаптироваться к КМ быстрее

Коростелёв: мы тренируемся не меньше норвежцев. Я должен был адаптироваться к КМ быстрее
Российский лыжник Савелий Коростелёв, принявший участие в Олимпийских играх — 2026, рассказал, что изменилось в его сознании после Олимпиады, а также как Игры повлияли на процесс адаптации к международной арене.

– Что поменялось в твоём сознании после участия в Олимпиаде?
– Что теперь снова четыре года нужно ждать следующего шанса! (смеётся).

– Олимпиада, наверное, в глазах многих стала твоим большим прорывом.
– На мой взгляд, это не совсем прогресс, это больше адаптация. Мы тренируемся не меньше норвежцев, думаю, цифры сопоставимые в плане объёма. Мой процесс адаптации, который запустился в Давосе, он в идеале должен был пройти быстрее. Не то чтобы мы рассчитывали, что он пройдёт быстрее… По факту, чтобы мне на Олимпиаде бороться за медаль, ну, то есть, выиграть (смеётся), бороться-то получилось, нужно было быстрее адаптироваться, чего у нас, к сожалению, не получилось. Последующие старты и показали, что нам не хватило этого лишнего месяца. По сути, Кубок мира начался чуть позже середины ноября, мы приехали чуть раньше середины декабря. Этих трёх-четырёх недель и не хватило в итоге.

– Адаптация в этом контексте — это что? Снег?
– Снег, скорость, как всё происходит на гонке, поведение спортсменов. Это всё отличается, — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

Материалы по теме
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
