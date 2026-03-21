Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Коростелёв: в России я бедолыжник, на Кубке мира от этой традиции ушёл — и слава богу!

Лыжник Савелий Коростелёв, в текущем сезоне дебютировавший на этапах Кубка мира и Олимпиаде в нейтральном статусе, рассказал о различиях в поведении между российскими и зарубежными атлетами, а также заявил, что входит в число спортсменов с частыми инцидентами во время гонок.

— Чем поведение спортсменов на Кубке России отличается от поведения спортсменов на Кубке мира или Олимпиаде?
— На Кубке России я примерно знаю, что можно ожидать от каждого спортсмена, потому что мы с ними бегаем плечом к плечу. Ребята на Кубке мира тоже понимают, что примерно ожидать друг от друга. А когда мы приезжаем туда, не знаем, что от них ожидать, и они не понимают, чего ожидать от нас. Мы не знаем, у кого какая манера.

В российских лыжах ты понимаешь, условно, вот этот, вот этот и этот – от этих ребят лучше держаться подальше, они любят падать, ломать палки и тому подобное. Я вхожу в этот список, в список людей, которых нужно остерегаться (смеётся), когда мы бегаем в России. В России я бедолыжник в этом плане. Не знаю, что на это влияет. В России у меня раз через два случается какой-то инцидент: падение, палка, лыжи, крепление, ботинка ещё не было, но один раз был очень близкий момент. Прямо перед стартом ботинок поменял, потому что там трещина была. А на Кубке мира я от этой традиции ушёл — и слава богу! — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

