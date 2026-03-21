«Вкус медали уже начинал ощущаться на нёбе». Коростелёв — о самом счастливом моменте ОИ

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, какой момент Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо считает самым счастливым, отметив четвёртое место в скиатлоне.

– Какой момент для тебя стал самым счастливым на Олимпиаде-2026?
– Несмотря на четвёртое место в скиатлоне, всё-таки именно это был самый позитивный момент. Это были эмоции самые близкие к медалям, в таком духе. Можно сказать, вкус этой медали уже начинал ощущаться на нёбе. От последующих гонок, конечно, было обидно, потому что в спринте не получилось даже пройти квалификацию, в разделке и близко не получилось побороться за медаль. А после марафона уже был осадок, что всё, Олимпиада закончилась, следующих шансов ждать уже четыре года (смеётся), — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

