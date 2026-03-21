Коростелёв откровенно ответил, какой Клебо в личном общении

Российский лыжник Савелий Коростелёв, в минувшем сезоне дебютировавший на этапах Кубка мира и Олимпиаде, рассказал о впечатлениях от общения с 11-кратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

– Какой Клебо в личном общении?

– У меня сложилось мнение, что он такой, спокойный, но уверенный в себе, ну прямо очень уверенный в себе.

– В хорошем смысле?

– Я бы сказал в хорошем, но ничего не исключаю (смеётся), — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

На Олимпиаде-2026 Йоханнес Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести возможных. Наилучшим результатом Коростелёва стало четвёртое место в скиатлоне.