Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв — о предложении от порнозвезды: мне бабушка написала: «Нормально позабавились!»

Коростелёв — о предложении от порнозвезды: мне бабушка написала: «Нормально позабавились!»
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, чем закончилась история с предложением от звезды фильмов для взрослых Мэри Рок провести со спортсменов 16 часов вместе в случае завоеваниям им медали в марафоне на Олимпиаде-2026.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

– Чем закончилась эта история? Ты ей писал? Она тебе писала?
– Нет. Во-первых, я с этого, конечно, очень много смеялся. Мне прямо так забавно было. Потому что мне все это скидывали на протяжении всего дня, причём все знакомые. Мне бабушка пишет: «Нормально вы позабавились!» Я такой: «Я не забавился ни с кем ещё». Медаль не выиграл, по крайней мере (смеётся).

– Бабушка в шоке была?
– Не знаю, написала она забавно, понимая, наверное, весь прикол этой ситуации. Я потом видел, что какое-то издание ещё раз докопалось до этой актрисы, мол, было ли какое-то продолжение. А она такая: «Нет, я стесняюсь, мне это не надо». Она стесняется написать первой – что-то такое я видел. Какой-то подвох чувствуется, да? — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android