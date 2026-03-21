Савелий Коростелёв назвал трёх лучших лыжников России в XXI веке

Лыжник Савелий Коростелёв назвал лучших российских лыжников XXI века, отметив большое влияние на него олимпийского чемпиона Игр в Пекине (2022) Сергея Устюгова.

– Кто для тебя самые крутые лыжники России в XXI веке? Мы берём только мужчин. Можешь назвать топ-3?

– Крюков, Устюгов, Большунов. Без распределения по местам. Три человека.

– А кто лично на тебя, может быть, оказал наибольшее влияние?

– У меня самый хороший контакт с Серёгой Устюговым, поэтому я назову его. Наверное, больше всего я рос на его гонках, потому что Никиту Крюкова застал в конце карьеры, а у Серёги я застал, наверное, всё. И у меня с ним очень хороший контакт. Он мне даже писал после некоторых гонок с какими-то советами, которые увидел сам, – сказал Коростелёв в программе Okko Sport.