Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв назвал трёх лучших лыжников России в XXI веке

Комментарии

Лыжник Савелий Коростелёв назвал лучших российских лыжников XXI века, отметив большое влияние на него олимпийского чемпиона Игр в Пекине (2022) Сергея Устюгова.

– Кто для тебя самые крутые лыжники России в XXI веке? Мы берём только мужчин. Можешь назвать топ-3?
– Крюков, Устюгов, Большунов. Без распределения по местам. Три человека.

– А кто лично на тебя, может быть, оказал наибольшее влияние?
– У меня самый хороший контакт с Серёгой Устюговым, поэтому я назову его. Наверное, больше всего я рос на его гонках, потому что Никиту Крюкова застал в конце карьеры, а у Серёги я застал, наверное, всё. И у меня с ним очень хороший контакт. Он мне даже писал после некоторых гонок с какими-то советами, которые увидел сам, – сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

Клебо вернул себе красную майку в Кубке мира. Норвежец круче всех даже в беге по сугробам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android