Фрида Карлссон допустила возможность продолжения карьеры после ЧМ-2027

Двукратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Фрида Карлссон допустила возможность продолжения спортивной карьеры после следующего сезона. Ранее спортсменка планировала уйти из спорта после чемпионата мира — 2027, который пройдёт в Фалуне.

«Я говорила, что уйду после следующего сезона. Но я также поняла, что многое из того, чего хочу… Будет похоже на пересмотр моих планов. После следующего сезона у меня останется чистый лист, если продолжу заниматься лыжным спортом, это будет действительно мой выбор. Это будет не просто совпадение, а искреннее желание продолжать», – приводит слова Карлссон NRK.