Лыжи Новости

Коростелёв заявил, что Большунов никогда не был его кумиром

Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что никогда не считал своим кумиром трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

– Некоторое время назад, когда тебя спрашивали о Большунове, ты говорил о нём, как не просто о человеке, к которому ты испытываешь невероятное уважение, но и как о человеке, на которого ты равняешься. Если посмотреть сейчас, то ты, кажется, где-то бросаешь ему вызов. С чем связана эта трансформация?
– Не знаю, откуда это взято, что я когда-то возводил его в этот статус кумира. Кто-то, я видел, мне сейчас предъявляет, что я возвожу в этот статус Клебо.

– Есть твоя цитата: «Пока у меня в голове такая картинка: он – олимпийский чемпион, а я – ребёнок. Он уже всего добился, а мне только предстоит закладывать базу», 2022 год.
– Ну это чистые факты были. Чувак уже с медалями, я только с медалью юниорского ЧМ, таких ребят было много. В моём понимании я просто привожу факты, а люди уже конвертируют это в кумирство и тому подобное. Меня спросили – я ответил: у него медали, у меня нет. Тоже самое про Клебо. Чувак бьёт все рекорды, я просто констатирую факты. А люди: «У Савелия кумир – Клебо». Кто-то пытается читать между строк, а тут не надо, — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

