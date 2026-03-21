Линн Сван показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке мира в Лейк-Плэсиде
Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Она преодолела дистанцию за 2.45,7.
Второй стала её соотечественница Йонна Сундлинг, отстав от лидера на 1,8. Тройку сильнейших замкнула
Йоханна Хагстрём (+2,6).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация:
- Линн Сван (Швеция) — 2.45,7.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,8.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.
- Надине Фендрих (Швейцария) +6,6.
- Джессика Диггинс (США) +6,8.
- Колетта Ридцек (Германия) +8,2.
- Майя Дальквист (Швеция) +9,0.
