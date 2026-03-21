Люка Шанава стал лучшим в квалификации спринта на Кубке мира в Лейк-Плэсиде

Комментарии

Французский лыжник Люка Шанава показал лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Он преодолел дистанцию за 2,29,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2026, суббота. 18:05 МСК
Окончено

Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, отстав от лидера на 2,1. Тройку сильнейших замкнул норвежец Ларс Хегген (+2,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация:

  1. Люка Шанава (Франция) — 2.29,9.
  2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 2,1.
  3. Ларс Хегген (Норвегия) +2,5.
  4. Гус Шумахер (США) +2,8.
  5. Бен Огден (США) +3,3.
  6. Джек Янг (США) +3,7.
  7. Яник Рибли (Швейцария) +3,9.
  8. Ноэ Нефф (Швейцария) +4,0.
