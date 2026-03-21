Линн Сван выиграла спринт на Кубке мира в Лейк-Плэсиде, Сундлинг — вторая

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван стала победительницей спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Она преодолела дистанцию за 2.52,5.

Второй стала её соотечественница Йонна Сундлинг, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Майя Дальквист (+1,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал:

Линн Сван (Швеция) — 2.52,5. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,5. Майя Дальквист (Швеция) +1,6. Надине Фендрих (Швейцария) +2,5. Йоханна Хагстрём (Швеция) +5,1. Колетта Ридцек (Германия) +16,7.