Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Линн Сван выиграла спринт на Кубке мира в Лейк-Плэсиде, Сундлинг — вторая

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван стала победительницей спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Она преодолела дистанцию за 2.52,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2026, суббота. 21:25 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
2:52.5
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.5
3
Майя Дальквист
Швеция
+1.6

Второй стала её соотечественница Йонна Сундлинг, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Майя Дальквист (+1,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал:

  1. Линн Сван (Швеция) — 2.52,5.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,5.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +1,6.
  4. Надине Фендрих (Швейцария) +2,5.
  5. Йоханна Хагстрём (Швеция) +5,1.
  6. Колетта Ридцек (Германия) +16,7.
Материалы по теме
Линн Сван показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке мира в Лейк-Плэсиде
