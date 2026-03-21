Линн Сван выиграла спринт на Кубке мира в Лейк-Плэсиде, Сундлинг — вторая
Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван стала победительницей спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Она преодолела дистанцию за 2.52,5.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2026, суббота. 21:25 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
2:52.5
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.5
3
Майя Дальквист
Швеция
+1.6
Второй стала её соотечественница Йонна Сундлинг, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнула Майя Дальквист (+1,6).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал:
- Линн Сван (Швеция) — 2.52,5.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,5.
- Майя Дальквист (Швеция) +1,6.
- Надине Фендрих (Швейцария) +2,5.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +5,1.
- Колетта Ридцек (Германия) +16,7.
