Федерико Пеллегрино стал победителем спринта на Кубке мира в Лейк-Плэсиде
Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино стал победителем спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Он преодолел дистанцию за 2.35,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2026, суббота. 21:35 МСК
Окончено
1
Федерико Пеллегрино
Италия
2:35.0
2
Ларс Хегген
Норвегия
+1.2
3
Антон Гран
Швеция
+1.2
Вторым стал норвежец Ларс Хегген, отстав от лидера на 1,2. Тройку сильнейших замкнул швед Антон Гран (+1,2). Лидер квалификации француз Люка Шанава финишировал четвёртым (+3,0).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.35,0.
- Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 1,2.
- Антон Гран (Швеция) +1,2.
- Люка Шанава (Франция) +3,0.
- Харальд Амундсен (Норвегия) +11,1.
- Эрик Йоханссон (Швеция) +17,5.
- 21 марта 2026
-
21:49
-
21:35
-
18:32
-
17:51
-
15:55
-
15:54
-
15:42
-
14:10
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
12:56
-
12:24
-
12:23
-
12:20
-
11:58
-
11:46
-
11:24
-
10:33
-
00:22
-
00:14
-
00:08
- 20 марта 2026
-
23:05
-
22:12
-
21:13
-
21:03
-
19:25
-
18:28
-
12:54
-
12:00
-
11:21
-
11:00
- 19 марта 2026
-
18:58
-
18:08
-
17:45