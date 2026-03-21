Федерико Пеллегрино стал победителем спринта на Кубке мира в Лейк-Плэсиде

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино стал победителем спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Он преодолел дистанцию за 2.35,0.

Вторым стал норвежец Ларс Хегген, отстав от лидера на 1,2. Тройку сильнейших замкнул швед Антон Гран (+1,2). Лидер квалификации француз Люка Шанава финишировал четвёртым (+3,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:

Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.35,0. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 1,2. Антон Гран (Швеция) +1,2. Люка Шанава (Франция) +3,0. Харальд Амундсен (Норвегия) +11,1. Эрик Йоханссон (Швеция) +17,5.