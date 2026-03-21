Федерико Пеллегрино стал победителем спринта на Кубке мира в Лейк-Плэсиде
Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино стал победителем спринта свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Он преодолел дистанцию за 2.35,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2026, суббота. 21:35 МСК
Окончено
1
Федерико Пеллегрино
Италия
2:35.0
2
Ларс Хегген
Норвегия
+1.2
3
Антон Гран
Швеция
+1.2

Вторым стал норвежец Ларс Хегген, отстав от лидера на 1,2. Тройку сильнейших замкнул швед Антон Гран (+1,2). Лидер квалификации француз Люка Шанава финишировал четвёртым (+3,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Лейк-Плэсид, США. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:

  1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.35,0.
  2. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 1,2.
  3. Антон Гран (Швеция) +1,2.
  4. Люка Шанава (Франция) +3,0.
  5. Харальд Амундсен (Норвегия) +11,1.
  6. Эрик Йоханссон (Швеция) +17,5.
