Дальквист выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, Непряева — 51-я

Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026. В её активе 814 очков.

Вторую строчку занимает ещё одна шведка Йоханна Хагстрём (798). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (793). Россиянка Дарья Непряева располагается на 51-й строчке (77).

1. Майя Дальквист (Швеция) – 814.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 798.

3. Надине Фендрих (Швейцария) – 793.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 750.

5. Линн Сван (Швеция) – 727.

6. Колетта Ридцек (Германия) – 659.

7. Джессика Диггинс (США) – 642.

8. Моа Илар (Швеция) – 628.

9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 562.

10. Лаура Гиммлер (Германия) – 560.

…

51. Дарья Непряева (Россия) — 77.