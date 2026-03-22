Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дальквист выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, Непряева — 51-я

Комментарии

Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026. В её активе 814 очков.

Вторую строчку занимает ещё одна шведка Йоханна Хагстрём (798). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (793). Россиянка Дарья Непряева располагается на 51-й строчке (77).

1. Майя Дальквист (Швеция) – 814.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 798.
3. Надине Фендрих (Швейцария) – 793.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 750.
5. Линн Сван (Швеция) – 727.
6. Колетта Ридцек (Германия) – 659.
7. Джессика Диггинс (США) – 642.
8. Моа Илар (Швеция) – 628.
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 562.
10. Лаура Гиммлер (Германия) – 560.

51. Дарья Непряева (Россия) — 77.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android