Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — первая, Линн Сван стала шестой

Олимпийская чемпионка 2018 года из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Лейк-Плэсиде (США). Шведка Линн Сван поднялась на шестое место, а россиянка Дарья Непряева осталась на 18-м.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 2189 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1822.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1559.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1248.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 1207.

6 (7). Линн Сван (Швеция) — 1101.

7 (6). Надине Фендрих (Швейцария) – 1042.

8 (11). Аня Вебер (Швейцария) – 981.

9 (8). Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 978.

10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 978.

...

18. Дарья Непряева (Россия) — 748.