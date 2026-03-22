Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — первая, Линн Сван стала шестой

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — первая, Линн Сван стала шестой
Джессика Диггинс
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Лейк-Плэсиде (США). Шведка Линн Сван поднялась на шестое место, а россиянка Дарья Непряева осталась на 18-м.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 2189 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1822.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1559.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1248.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 1207.
6 (7). Линн Сван (Швеция) — 1101.
7 (6). Надине Фендрих (Швейцария) – 1042.
8 (11). Аня Вебер (Швейцария) – 981.
9 (8). Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 978.
10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 978.
...
18. Дарья Непряева (Россия) — 748.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android