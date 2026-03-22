Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — первый, а Пеллегрино идёт третьим

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — первый, а Пеллегрино идёт третьим
Йоханнес Клебо
11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо занимает первое место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по итогам этапа в Лейк-Плэсиде (США). Россиянин Савелий Коростелёв остался 12-м, а итальянец Федерико Пеллегрино идёт третьим.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 20 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2171 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1731.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1387.
4. Ларс Хегген (Норвегия) — 1218.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1215.
6. Гус Шумахер (США) — 1069.
7. Андреас Рее (Норвегия) — 1024.
8. Элиа Барп (Италия) — 1018.
9. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 914.
10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 846.
...
12. Савелий Коростелёв (Россия) — 800.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
