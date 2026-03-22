Йоханнес Клебо выиграл спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерского зачёта Кубка мира сезона-2025/2026. В его активе 708 очков.

Второе место занял его соотечественник Ларс Хегген (637), тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии — Ансгар Эвенсен (516).

Топ-10 зачёта выглядит следующим образом:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 708. Ларс Хегген (Норвегия) — 637. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 516. Федерико Пеллегрино (Италия) — 510. Эвен Нортуг (Норвегия) — 504. Жуль Шаппа (Франция) — 470. Бен Огден (США) — 445. Антон Гран (Швеция) — 434. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 432. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 425.

Россиянин Савелий Коростылёв занял 62-е место, набрав 50 очков.

