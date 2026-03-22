Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Йоханнес Клебо выиграл спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерского зачёта Кубка мира сезона-2025/2026. В его активе 708 очков.

Второе место занял его соотечественник Ларс Хегген (637), тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии — Ансгар Эвенсен (516).

Топ-10 зачёта выглядит следующим образом:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 708.
  2. Ларс Хегген (Норвегия) — 637.
  3. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 516.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 510.
  5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 504.
  6. Жуль Шаппа (Франция) — 470.
  7. Бен Огден (США) — 445.
  8. Антон Гран (Швеция) — 434.
  9. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 432.
  10. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 425.

Россиянин Савелий Коростылёв занял 62-е место, набрав 50 очков.

Савелий Коростелёв расслабляется в спа

