Йоханнес Клебо выиграл спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерского зачёта Кубка мира сезона-2025/2026. В его активе 708 очков.
Второе место занял его соотечественник Ларс Хегген (637), тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии — Ансгар Эвенсен (516).
Топ-10 зачёта выглядит следующим образом:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 708.
- Ларс Хегген (Норвегия) — 637.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 516.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 510.
- Эвен Нортуг (Норвегия) — 504.
- Жуль Шаппа (Франция) — 470.
- Бен Огден (США) — 445.
- Антон Гран (Швеция) — 434.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 432.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) — 425.
Россиянин Савелий Коростылёв занял 62-е место, набрав 50 очков.
Савелий Коростелёв расслабляется в спа
