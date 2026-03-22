«Могут быть последствия». Коростелёв — о скандальной фразе Большунова про Олимпиаду-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова про Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Приезжай, забирай медали и уезжай, всё просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», — сказал Большунов.

«Он сказал: приезжай и забирай. Если это так просто, почему он не здесь? На самом деле путь на Олимпиаду – это не последний год, полтора, это последние четыре года. За все действия и слова могут быть последствия. Это надо понимать, когда ты что-то говоришь. Ты сказал: приезжай, забирай, так почему ты не здесь? Как-то не вяжется», — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.