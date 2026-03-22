Коростелёв — о Большунове: как спортсмен, по медалям — он авторитет. Добился многого

Российский лыжник Савелий Коростелёв считает, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является авторитетным спортсменом.

– Большунов для тебя как спортсмен является неким эталоном и человеком, у которого есть чему поучиться?

– Как спортсмен, по медалям – в этом всём ключе он авторитет. Человек, который реально добился многого. По результатам – Саша большой молодец, — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.

Ранее Савелий Коростелёв заявил, что никогда не считал своим кумиром Большунова, а также отреагировал на слова Александра о зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).