Лыжи Новости

Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Сегодня, 22 марта, в Лейк-Плэсиде (США) в рамках Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам состоится мужской масс-старт свободным стилем. Начало гонки запланировано на 19:30 мск. Трансляцию соревнований в России осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Не началось

Ранее норвежец Йоханнес Клебо досрочно стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2025/2026. В активе норвежца 2171 очко. Российский лыжник Савелий Коростелёв не принимает участия в соревнованиях на этапе в Лейк-Плэсиде, он занимает 12-ю позицию (800 очков) в общем зачёте.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2171 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1731.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1387.

