Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в Лейк-Плэсиде (США) завершится этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. В рамках первого соревновательного дня пройдёт женский масс-старт на 20 км. В России разделку можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также следить за развитием событий можно в матч-центре «Чемпионата».

Российская лыжница Дарья Непряева, в текущем сезоне выступавшая на этапах Кубка мира в нейтральном статусе, не примет участия в этапе в Лейк-Плэсиде.

Олимпийская чемпионка 2018 года из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Осло (Норвегия).