Главная Лыжи Новости

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Валь-Мартелло (Италия). Он показал время 3.02,2.

Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль с результатом 2.56,8. Серебро взял швейцарец Арно Лита (2.58,9).

Ски-альпинизм. Кубок мира. Валь-Мартелло, Италия. Спринт, Мужчины:

  1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.56,8.
  2. Арно Лита (Швейцария) — 2.58,9.
  3. Никита Филиппов (Россия) — 3.02,2.

На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.

Следующий этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 25 по 29 марта в Пюи-Сен-Венсан (Франция).

