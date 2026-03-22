Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Валь-Мартелло (Италия). Он показал время 3.02,2.
Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль с результатом 2.56,8. Серебро взял швейцарец Арно Лита (2.58,9).
Ски-альпинизм. Кубок мира. Валь-Мартелло, Италия. Спринт, Мужчины:
- Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.56,8.
- Арно Лита (Швейцария) — 2.58,9.
- Никита Филиппов (Россия) — 3.02,2.
На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.
Следующий этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 25 по 29 марта в Пюи-Сен-Венсан (Франция).