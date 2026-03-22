Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Кстати, в квалификации был в секунде от вылета». Филиппов — после бронзы на этапе КМ

«Кстати, в квалификации был в секунде от вылета». Филиппов — после бронзы на этапе КМ
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, выигравший бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Италии, опубликовал пост после успешного выступления на соревнованиях.

«Приехать в 15:30 в гостиницу после двух ночных перелётов и четырёхчасовой дороги, заехать на подиум Кубка мира утром следующего дня — сделано.

P. S. Дали короткую визу, поэтому пришлось ехать под старт. Кстати, в квалификации был в секунде от вылета. А четвертьфинал на тоненького прошёл», — написал Филиппов у себя в телеграм-канале.

На Олимпиаде-2026 в Италии Филиппов стал единственным российским спортсменом, выигравшим медаль, завоевав серебро в спринте. Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе.

