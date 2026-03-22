Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте на 20 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте на 20 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде
Йоханнес Клебо
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в масс-старте на 20 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Он преодолел дистанцию за 41.57,0. Титулованный норвежец набрал максимальные 130 бонусных очков в гонке. За ним остался и дистанционный зачёт КМ.

Второе место занял Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия), тройку сильнейших замкнул Эйнар Хедегарт (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
41:57.0
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.8
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+2.5

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. 12-й этап, Лейк-Плэсид (США). Масс-старт на 20 км свободным стилем:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.57,0.
2. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,8.
3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +2,5
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +4,2.
5. Андреас Рее (Норвегия) +6,4.
6. Давиде Грац (Италия) +6,5.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Ничего себе! Клебо не стартовал, соперник запнулся, а Пеллегрино завершил карьеру победой
Ничего себе! Клебо не стартовал, соперник запнулся, а Пеллегрино завершил карьеру победой
