Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте на 20 км на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в масс-старте на 20 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США). Он преодолел дистанцию за 41.57,0. Титулованный норвежец набрал максимальные 130 бонусных очков в гонке. За ним остался и дистанционный зачёт КМ.

Второе место занял Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия), тройку сильнейших замкнул Эйнар Хедегарт (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. 12-й этап, Лейк-Плэсид (США). Масс-старт на 20 км свободным стилем:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.57,0.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,8.

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +2,5

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +4,2.

5. Андреас Рее (Норвегия) +6,4.

6. Давиде Грац (Италия) +6,5.