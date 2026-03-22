Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо выиграл все зачёты Кубка мира в сезоне-2025/2026

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо стал первым во всех зачётах Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/2026. Сегодня, 22 марта, он оформил победу в дистанционном зачёте, завоевав золото в масс-старте на 20 км свободным стилем в Лейк-Плэсиде (США). Ранее норвежец досрочно забрал трофеи в общем и спринтерском зачётах.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
41:57.0
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.8
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+2.5

В тотале Йоханнес Клебо набрал 2301 очко, в дистанционном — 1166, а в спринтерском — 835.

Напомним, участие Клебо в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в американском Лейк-Плэсиде оставалось под вопросом из-за падения во время спринтерской гонки в Драммене (Норвегия). Лыжник получил небольшие травмы головы и лёгкое сотрясение головного мозга, но восстановился к последним гонкам в сезоне.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android