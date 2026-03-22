Йоханнес Клебо выиграл все зачёты Кубка мира в сезоне-2025/2026

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо стал первым во всех зачётах Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/2026. Сегодня, 22 марта, он оформил победу в дистанционном зачёте, завоевав золото в масс-старте на 20 км свободным стилем в Лейк-Плэсиде (США). Ранее норвежец досрочно забрал трофеи в общем и спринтерском зачётах.

В тотале Йоханнес Клебо набрал 2301 очко, в дистанционном — 1166, а в спринтерском — 835.

Напомним, участие Клебо в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в американском Лейк-Плэсиде оставалось под вопросом из-за падения во время спринтерской гонки в Драммене (Норвегия). Лыжник получил небольшие травмы головы и лёгкое сотрясение головного мозга, но восстановился к последним гонкам в сезоне.