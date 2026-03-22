Коростелёв стал вторым в зачёте КМ-2025/2026 среди спортсменов до 23 лет

Савелий Коростелёв
Российский лыжник Савелий Коростелёв занял второе место в зачёте Кубка мира — 2025/2026 среди спортсменов до 23 лет. Он набрал 800 очков и проиграл только норвежцу Ларсу Хеггену.

Стоит отметить, что Коростелёв получил возможность выступления на Кубке мира не с начала сезона, а лишь с третьего этапа в Давосе.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт до 23 лет, мужчины. Итоги:

1. Ларс Хегген (Норвегия) — 1218 очков.
2. Савелий Коростелёв (Россия) — 800.
3. Мартино Каролло (Италия) — 687.
4. Иржи Туж (Чехия) — 504.
5. Антон Гран (Швеция) — 470.

Ранее 11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо стал первым во всех зачётах Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/2026. Сегодня, 22 марта, он одержал победу в дистанционном зачёте, завоевав золото в масс-старте на 20 км свободным стилем в Лейк-Плэсиде (США). Ранее норвежец досрочно забрал трофеи в общем и спринтерском зачётах.

