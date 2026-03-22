Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала первой в масс-старте на 20 км в Лейк-Плэсиде
Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2022 Йонна Сундлинг завоевала золото в масс-старте на 20 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Она преодолела дистанцию за 48.17,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
48:17.1
2
Линн Сван
Швеция
+3.5
3
Хейди Венг
Норвегия
+4.2
Серебро досталось её соотечественнице Линн Сван, которая отстала на 3,5. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг (+4,2).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, 12-й этап в Лейк-Плэсиде (США). Масс-старт на 20 км свободным стилем, женщины:
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 48.17,1.
2. Линн Сван (Швеция) — отставание 3,5.
3. Хейди Венг (Норвегия) +4,2.
4. Каролин Груттинг (Норвегия) +8,6.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +9,0.
6. Надя Келин (Швейцария) +9,2.
...
12. Джессика Диггинс (США) + 16,5.
Материалы по теме
