Савелий Коростелёв — 11-й в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026

Лыжник из России Савелий Коростелёв занял 11-е место в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026. Ему удалось набрать 541 очко. Победу одержал Йоханнес Клебо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением дел в зачёте.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины. Итоги:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1166 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1141.
3. Андреас Рее (Норвегия) — 980.
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 972.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 925.
6. Элиа Барп (Италия) — 745.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 687.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 622.
9. Уго Лапалус (Франция) — 588.
6. Арси Руусканен (Финляндия) — 542.
11. Савелий Коростелёв (Россия) — 541.