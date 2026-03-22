Савелий Коростелёв — 11-й в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026

Лыжник из России Савелий Коростелёв занял 11-е место в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026. Ему удалось набрать 541 очко. Победу одержал Йоханнес Клебо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением дел в зачёте.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1166 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1141.

3. Андреас Рее (Норвегия) — 980.

4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 972.

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 925.

6. Элиа Барп (Италия) — 745.

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 687.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 622.

9. Уго Лапалус (Франция) — 588.

6. Арси Руусканен (Финляндия) — 542.

11. Савелий Коростелёв (Россия) — 541.