Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв — 11-й в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026

Савелий Коростелёв — 11-й в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026
Савелий Коростелёв
Комментарии

Лыжник из России Савелий Коростелёв занял 11-е место в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира — 2025/2026. Ему удалось набрать 541 очко. Победу одержал Йоханнес Клебо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением дел в зачёте.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1166 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1141.
3. Андреас Рее (Норвегия) — 980.
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 972.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 925.
6. Элиа Барп (Италия) — 745.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 687.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 622.
9. Уго Лапалус (Франция) — 588.
6. Арси Руусканен (Финляндия) — 542.
11. Савелий Коростелёв (Россия) — 541.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android