Савелий Коростелёв стал 15-м в общем зачёте КМ-2025/2026, Клебо победил

Савелий Коростелёв стал 15-м в общем зачёте КМ-2025/2026, Клебо победил
Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е итоговое место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Ему удалось набрать 800 очков. Отметим, что в первых этапах сезона Савелий не участвовал. Победителем розыгрыша КМ стал Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2301 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1848.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1443.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1316.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1218.
6. Андреас Рее (Норвегия) — 1121.
7. Гус Шумахер (США) — 1113.
8. Элиа Барп (Италия) — 1072.
9. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 972.
10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 927.
...
15. Савелий Коростелёв (Россия) — 800.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
