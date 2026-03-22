Савелий Коростелёв стал 15-м в общем зачёте КМ-2025/2026, Клебо победил

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е итоговое место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Ему удалось набрать 800 очков. Отметим, что в первых этапах сезона Савелий не участвовал. Победителем розыгрыша КМ стал Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2301 очко.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1848.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1443.

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1316.

5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1218.

6. Андреас Рее (Норвегия) — 1121.

7. Гус Шумахер (США) — 1113.

8. Элиа Барп (Италия) — 1072.

9. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 972.

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 927.

...

15. Савелий Коростелёв (Россия) — 800.